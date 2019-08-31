Опубликовано видео пуска ракеты комплекса "Искандер" под Астраханью

ТАСС, 31 августа. Военнослужащие ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО) в рамках тактических учений на полигоне "Капустин Яр" (Астраханская область) выполнили пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" по цели, имитирующей критически важный объект условного противника. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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"В ходе учения расчеты ОТРК "Искандер" показали навыки в выполнении нормативов по переводу ракетного комплекса из походного положения в боевое, перегрузке ракет с транспортно-заряжающих машин на самоходные пусковые установки и нанесению ракетного удара по заданным координатам", - отметили в военном ведомстве.

Для оценки эффективности поражения цели был использован беспилотный летательный аппарат "Орлан-10". Видеосигнал с аппарата-разведчика в режиме реального времени передавался на пункт управления и контроля на полигоне.

"По результатам ракетного удара учебная цель была уничтожена", - констатировали в Минобороны.