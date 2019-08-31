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Картаполов: забайкальцы подошли с душой к созданию парка "Патриот"

По словам заместителя министра обороны, в парке есть уникальные объекты, которых больше нет нигде

ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Созданный в Чите парк "Патриот" - абсолютно уникальный. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов после торжественной церемонии ввода в строй нового объекта парка - Партизанской деревни.

"Здесь к его созданию подошли с душой. Здесь есть такие объекты, которых нет нигде, например, Дом казака - уникальный объект, очень интересный", - сказал он.

По его оценке, "самое главное: парк "Патриот" - это то место, куда приходят забайкальцы - дети, родители - чтобы и отдохнуть, и получше узнать историю нашей Родины".

Заммнистра передал читинскому парку "Патриот" звуковещательную станцию на базе бронированной разведывательно-дозорной машины. "Она на ходу, полностью работает, может доехать в любой, самый далекий уголок Забайкальского края, чтобы рассказывать забайкальцам, как живет сегодня край, как живет российская армия", - сказал Картаполов.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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