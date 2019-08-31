Силовые структуры заинтересовались пистолетом "Удав" под патрон "Парабеллум"

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Силовые структуры России заинтересовались вариантом нового российского пистолета "Удав" под патрон 919 мм "Парабеллум" после его презентации на форуме "Армия-2019" в июне. Об этом сообщил ТАСС конструктор пистолета Иван Козлов.

"На "Удав" с патроном 919 есть потребитель - силовые ведомства, заинтересованные в продолжении этой работы", - сказал Козлов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что сейчас в опытно-войсковой эксплуатации в Воруженных силах России находится "Удав" под патрон 921 мм.

Пистолет "Удав" создан в ЦНИИточмаш. Длина "Удава" - 206 мм, высота - 145 мм, ширина - 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г.