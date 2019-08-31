Организаторы МАКС-2019 считают, что туман не повлияет на демонстрационные полеты

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Организаторы ожидают, что утренний туман не повлияет на время начала демонстрационных полетов на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, старт которых запланирован на 11:00 мск. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете авиасалона.

"Мы не ожидаем изменений в программе демонстрационных полетов. По метеопрогнозу туман должен рассеяться к 11:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что демонстрационные полеты начнутся в 10:55 мск выступлением пилотажной группы "Первый полет".

В настоящее время в Жуковском пасмурно, стоит густой туман, температура составляет +12. Из-за тумана видимость составляет не более 700 метров.

Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время около железнодорожной станции "Отдых" скопилось большое количество людей, которые ожидают бесплатные автобусы-шаттлы на территорию выставки. Они начнут курсировать с 9 утра.

В субботу предпоследний день работы авиасалона. По традиции МАКСа - это самый посещаемый день выставки. Организаторы ожидают, что выставку посетят более 100 тыс. человек.

По данным ГУ МВД России по Московской области за четыре дня работы салона его уже посетило более 250 тыс. человек.