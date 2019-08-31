Фрегат "Адмирал Григорович" вернулся из похода в Средиземноморье и Атлантический океан

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море и Атлантическом океане, говорится в субботу в сообщении отдела информационного обеспечения ЧФ.

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Черноморский флот России О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"Сегодня фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл в основную базу флота - город-герой Севастополь после выполнения задач в Атлантическом океане и в Средиземном море в составе постоянной группировки Военно-морского флота. Торжественная церемония, посвященная возвращению корабля из дальнего похода, прошла в Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Игоря Осипова. На встрече фрегата "Адмирал Григорович" присутствовали командование и ветераны соединения надводных кораблей, представители городских властей Севастополя, семьи членов экипажа корабля", - говорится в сообщении.

Уточняется, что командующий флотом вручил военным морякам государственные награды и ведомственные медали Министерства обороны за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные показатели в служебной деятельности.

Добавляется, что при выполнении задач в Атлантическом океане и Средиземном море экипаж корабля провел различные учения, в том числе по противовоздушной обороне, охране и обороне корабля на незащищенном рейде, управлению кораблем в районах интенсивного судоходства и отработке задач по взаимодействию с палубной авиацией.

"Адмирал Григорович" - головной фрегат (по отечественной классификации сторожевой корабль) проекта 11356 - приступил к выполнению задач в Средиземном море в апреле. Корабль имеет полное водоизмещение более 4 тыс. тонн, длину - 125 м. Основное вооружение фрегата - ракетный комплекс "Калибр-НК" с одноименными крылатыми ракетами.