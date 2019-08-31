Десантники, жители и гости Пскова отметили 80-летие 76-й гвардейской дивизии ВДВ

ПСКОВ, 31 августа. /ТАСС/. Псковские десантники в честь 80-летия со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая дислоцируется в городе, провели показательные выступления по рукопашному бою и захватили условного противника в ходе форсирования реки Великой. На набережной Флотской славы в центре Пскова военнослужащие также развернули полевую кухню, где выпекали хлеб и угощали гостей солдатской кашей.
"История нашей области неразрывно связана с дивизией. К десантному братству, так или иначе, имеет отношение практически каждая псковская семья. Администрация области и дальше будет выполнять все взятые на себя социальные обязательства по отношению к военнослужащим и членам их семей, в том числе первоочередное обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях, помощь в трудоустройстве жен военнослужащих, выплату всех установленных пособий", - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, обращаясь к десантникам в ходе открытия торжественных мероприятий.
Солдатская выпечка и презентация оружия
Несмотря на пасмурную и сырую погоду на набережной Пскова собрались сотни людей, за считанные минуты превратив ее в оживленное место: официальные лица, ветераны и обычные горожане, которые пришли на праздник целыми семьями, взяв с собой даже маленьких детей. Среди гостей были и действующие военнослужащие - на праздник прибыли почти 1 тыс. бойцов.
С раннего утра на набережной Флотской славы десантники развернули полевую кухню, предлагая всем гостям отведать солдатской каши и попробовать фирменную выпечку. А в паре десятков метров от кухни - интерактивная военная выставка. Бойцы показали там современную экипировку воина-десантника, приспособления для оптического наблюдения, переносные средства связи. Все можно было потрогать руками, а некоторые элементы одежды разрешили даже примерить на себя и сфотографироваться.
"Вот это - модернизированный автомат выпуск 1981 года. У него заменен приклад, ствольная коробка, на него любой прицел можно поставить - оптический, дневной, ночной, тепловизионный, прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы. Даем разрешение потрогать, сфотографироваться", - пояснил ТАСС один из военнослужащих дивизии, проводивший презентацию у стола с автоматами Калашникова.
Чуть позади стенда с огнестрельным оружием расположились два военных беспилотника. Один - поменьше, дальность полета которого составляет пару десятков километров. Второй - более крупный, способный облететь площадь в несколько сотен километров.
На соседних столах - оружие из прошлого века - советские гранаты, винтовки и амуниция. Чтобы погрузить гостей в атмосферу того времени, военнослужащие переоделись в форму тех лет. "Вот такое оружие использовалось в частности в Афганистане. Трогать руками можно, но не разбирать!", - сказал один из бойцов, обращаясь к зрителям.
Маневры на воде
Кульминация праздника стало форсирование реки Великой. Это был один из самых зрелищных эпизодов дня. И при этом самый технически сложный. Маневры на воде требуют от гвардейцев повышенного внимания и особой физической подготовки: нужно учитывать и скорость ветра, и течение реки, и правильно определять расстояние до противника в любую погоду.
По легенде, на противоположном берегу Великой расположилось вооруженное бандформирование, которое взяло в заложники мирное население. Чтобы защитить город, была поднята разведывательная группа отдельного разведывательного батальона соединения. Бойцы выдвинулись в сторону противника на специальных плавсредствах, замаскированных ветками.
Одновременно с неба десантировалась группа спецназа дивизии, используя современные парашюты "Арбалет-2". Это снаряжение, без которого не обходится ни один десантник. С помощью "Арбалета" гвардейцы совершают прыжки с грузом массой до 50 кг.
Десантирование при этом ведется из транспортных самолетов на скорости до 400 км/час. С "Арбалетом" бойцы приземляются на неподготовленные площадки в сложных метеоусловиях с высоты в 4 километра и одновременно могут вести стрельбу.
"В ходе огневого поражения противника разведчики передают координаты огня, и выдают указания на открытие огня. Вы наблюдаете, как с использованием комплекса разведки и управления идет управление огнем артиллерии по позициям противника. Аппаратура позволяет определить дальность до цели и координаты цели, передать их сразу на позиции артиллерии, что значительно сокращает время на ведение огня", - пояснил представитель дивизии.
На захват и ликвидацию условного врага понадобилось буквально 20 минут.
О дивизии
76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия была сформирована в 1939 году. Это старейшее из существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Ее бойцы участвовали в Великой Отечественной войне, в сдерживании межнациональных конфликтов в Азербайджане, Грузии, Прибалтике, Приднестровье, Северной и Южной Осетии. Псковские десантники проявили героизм в Первой и Второй чеченских войнах, в миротворческой операции в Косово, войне с Грузией, военной операции России в Сирии. В дивизии 50 героев Советского Союза и более 30 Героев России.
С именем дивизии также связан подвиг солдат 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка, которые погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
"Мы всегда будем помнить нашу легендарную шестую роту. В следующем году ее подвигу исполнится 20 лет и к этой памятной дате мы приняли принципиальное решение увеличить размер помощи семьям погибших героев, отремонтировать памятник "Купол", на высоком организационном уровне провести все памятные мероприятия. Мы всегда будем поддерживать дивизию", - заявил глава региона Михаил Ведерников.