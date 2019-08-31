Десантники, жители и гости Пскова отметили 80-летие 76-й гвардейской дивизии ВДВ

ПСКОВ, 31 августа. /ТАСС/. Псковские десантники в честь 80-летия со дня образования 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, которая дислоцируется в городе, провели показательные выступления по рукопашному бою и захватили условного противника в ходе форсирования реки Великой. На набережной Флотской славы в центре Пскова военнослужащие также развернули полевую кухню, где выпекали хлеб и угощали гостей солдатской кашей.

"История нашей области неразрывно связана с дивизией. К десантному братству, так или иначе, имеет отношение практически каждая псковская семья. Администрация области и дальше будет выполнять все взятые на себя социальные обязательства по отношению к военнослужащим и членам их семей, в том числе первоочередное обеспечение детей местами в дошкольных учреждениях, помощь в трудоустройстве жен военнослужащих, выплату всех установленных пособий", - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, обращаясь к десантникам в ходе открытия торжественных мероприятий.

Солдатская выпечка и презентация оружия

Несмотря на пасмурную и сырую погоду на набережной Пскова собрались сотни людей, за считанные минуты превратив ее в оживленное место: официальные лица, ветераны и обычные горожане, которые пришли на праздник целыми семьями, взяв с собой даже маленьких детей. Среди гостей были и действующие военнослужащие - на праздник прибыли почти 1 тыс. бойцов.

С раннего утра на набережной Флотской славы десантники развернули полевую кухню, предлагая всем гостям отведать солдатской каши и попробовать фирменную выпечку. А в паре десятков метров от кухни - интерактивная военная выставка. Бойцы показали там современную экипировку воина-десантника, приспособления для оптического наблюдения, переносные средства связи. Все можно было потрогать руками, а некоторые элементы одежды разрешили даже примерить на себя и сфотографироваться.

"Вот это - модернизированный автомат выпуск 1981 года. У него заменен приклад, ствольная коробка, на него любой прицел можно поставить - оптический, дневной, ночной, тепловизионный, прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы. Даем разрешение потрогать, сфотографироваться", - пояснил ТАСС один из военнослужащих дивизии, проводивший презентацию у стола с автоматами Калашникова.

Чуть позади стенда с огнестрельным оружием расположились два военных беспилотника. Один - поменьше, дальность полета которого составляет пару десятков километров. Второй - более крупный, способный облететь площадь в несколько сотен километров.

На соседних столах - оружие из прошлого века - советские гранаты, винтовки и амуниция. Чтобы погрузить гостей в атмосферу того времени, военнослужащие переоделись в форму тех лет. "Вот такое оружие использовалось в частности в Афганистане. Трогать руками можно, но не разбирать!", - сказал один из бойцов, обращаясь к зрителям.

Маневры на воде

Кульминация праздника стало форсирование реки Великой. Это был один из самых зрелищных эпизодов дня. И при этом самый технически сложный. Маневры на воде требуют от гвардейцев повышенного внимания и особой физической подготовки: нужно учитывать и скорость ветра, и течение реки, и правильно определять расстояние до противника в любую погоду.