Шеф-пилот РСК "МиГ" прокомментировал отрыв элемента обшивки МиГ-35 в полете на МАКС-2019

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 31 августа. /ТАСС/. Потерю элемента обшивки истребителя МиГ-35 в ходе демонстрационного полета на авиасалоне МАКС-2019 нельзя считать серьезным инцидентом, сообщил в субботу ТАСС шеф-пилот РСК "МиГ" Михаил Беляев на полях салона в Жуковском.

"Бывает иногда. Ничего страшного", - прокомментировал Беляев случай с МиГ-35 в небе над Жуковским.

Ранее в открытом доступе появилось фото истребителя, который в ходе демонстрационного полета на МАКС-2019 потерял элемент обшивки. Судя по фото, от истребителя оторвалась небольшая секция внешней обшивки на верхней поверхности левой консоли крыла. При этом потеря элемента обшивки никак не повлияла на выполнение самолетом фигур высшего пилотажа.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения "4++", который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника. Он способен выполнять сложные многоцелевые задачи в условиях непрерывно меняющейся оперативной и тактической обстановки над полем боя и поражать воздушные, наземные и надводные цели.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация Ростех. Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.