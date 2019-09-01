В Минобороны назвали успешным опыт по совместному обучению мальчиков и девочек

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по совместному обучению мальчиков и девочек в Кызылском президентском кадетском училище признан успешным. Об этом сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Для нас это было очень непростое решение. Я совсем недавно был там и задавал педагогам, воспитателям вопрос, удался ли наш эксперимент? Ответ был однозначный: опыт очень хороший. Будем ли мы его распространять, пока не знаю, решение принимает министр обороны. Но поверьте, очень хороший опыт", - сказал Панков, отвечая на вопрос ТАСС.

Кызылское президентское кадетское училище - единственное довузовское учебное заведение, где совместно обучаются мальчики и девочки. В других военных довузовских образовательных учреждениях мальчики и девочки обучаются раздельно.

Первое учебное заведение для девочек - Пансион воспитанниц Минобороны РФ - было создано в 2008 году в Москве, в этом году планируется открытие его филиала в Санкт-Петербурге.