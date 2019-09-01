РФ подпишет по итогам МАКС контракты по военной технике на несколько миллиардов долларов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Рособоронэкспорт планирует по итогам МАКС-2019 подписать контракты на поставку за рубеж российских самолетов, вертолетов и средств ПВО на сумму несколько миллиардов долларов. Об этом заявил в воскресенье глава компании Александр Михеев.

"Не сомневаюсь, что главным результатом МАКС-2019 станут новые контракты на поставку за рубеж российских самолетов и вертолетов, средств ПВО. Успешная реализация только тех проектов, что мы обсудили с партнерами в эти августовские дни, принесет российским предприятиям несколько миллиардов долларов", - сказал он.

Он добавил, что РФ с начала 2019 года поставила за рубеж продукции российского ОПК на сумму свыше $8,5 млрд, половина всех поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО.

Михеев напомнил, что общий на сегодняшний день портфель заказов России на продукцию военного назначения традиционно составляет около $50 млрд.

В пресс-службе компании уточнили, что Рособоронэкспорт провел на МАКС-2019, который проходит в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября, свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегатов.

На МАКС-2019 Россия, в частности, представила истребитель пятого поколения Су-57Э, многоцелевые истребители Су-35, учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, комплексы средства ПВО "Панцирь-С1", "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ".

Рособоронэкспорт отмечает резкое повышение интереса иностранных заказчиков к Су-57 по результатам авиасалона.