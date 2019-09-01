В Минобороны России рассказали о серьезных последствиях авиаудара США в Идлибе

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Авиаудар, нанесенный США в сирийском провинции Идлиб, привел к многочисленным жертвам и разрушениям. Об этом говорится в заявлении российского Центра примирению (входит в Минобороны РФ) в Сирии.

В Центре отметили, что США нанесли удар в 15:00 мск 31 августа в районе между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в провинции Идлиб.

"В населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", - сказали в Центре. В сообщении подчеркивается, что удар был нанесен в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей, так как США "не уведомили российскую или турецкую сторону о планируемых действиях".

Российские военные отмечают, что США поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации "Идлиб", а на ряде направлений - сорвали его. В Центре заявили, что подобные действия США на фоне постоянных обвинений со стороны Вашингтона в адрес России и Сирии в якобы неизбирательном применении авиации в зоне деэскалации "Идлиб" вызывают недоумение.

"Несмотря на вызванные американским ударом обстрелы со стороны вооруженных формирований, сирийские войска в настоящее время сохраняют мораторий на ведение боевых действий в интересах скорейшего мирного урегулирования обстановки в зоне деэскалации "Идлиб", - отмечают в Центре.

Военные РФ напомнили, что с 06:00 мск 31 августа по инициативе РФ и Турции сирийская армия в одностороннем порядке объявила о прекращении огня во всей зоне деэскалации "Идлиб", об этом были поставлены в известность все стороны конфликта. "За истекшие сутки правительственными войсками обеспечено неукоснительное выполнение взятых на себя обязательств. Полностью прекращены полеты боевой авиации ВКС России и ВВС Сирии", - сообщили в Центре применения.