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Учебный корабль "Перекоп" прибыл на базу Северного флота в Североморск

В Североморске корабль встретил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Учебный корабль "Перекоп", совершающий переход из Кронштадта в Владивосток, прибыл на главную базу Северного флота в Североморск, говорится в сообщении пресс-службы флота.

"Сегодня в главную базу Краснознаменного Северного флота прибыл учебный корабль "Перекоп", который совершает переход из Кронштадта во Владивосток", - говорится в сообщении.

На борту корабля курсанты штурманско-гидрографического факультета Военно-морского института (Морского корпуса имени Петра Великого), курсанты факультета энергетических установок Военно-морского политехнического института и кадеты Кронштадтского морского военного кадетского корпуса, которые проходят морскую практику.

В Североморске корабль встретил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Он поздравил курсантов и экипаж корабля с прибытием в главную базу самого мощного флота ВМФ России и отметил уникальность похода учебного корабля "Перекоп" по арктическим морям, который подготовит будущих офицеров к океанским походам и кругосветным плаваниям, отмечается в сообщении пресс-службы.

В Североморске курсанты побывают на борту флагмана Северного флота - тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий". Для них также организована экскурсионная программа с посещением Военно-морского музея флота в Мурманске и его филиалов в гарнизонах Североморск и Сафоново.

После пополнения запасов и смены практикантов учебный корабль "Перекоп" продолжит поход по Северному морскому пути.

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