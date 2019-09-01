Борисов: решение о покупке истребителей Су-35 и Су-57 зависит от турецкой стороны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Сделка по покупке российских самолетов Су-35 и Су-57 зависит от турецкой стороны. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их [турецкую сторону] могут реально заинтересовать по известным событиям. Решение за ними", - сказал он возможной сделке между Россией и Турцией.

Ранее Борисов сообщил журналистам, что Турция демонстрирует неподдельный интерес к российским вооружениям, в том числе истребителям Су-35. Вице премьер уточнил, что речь идет "про авиационной технику, про системы радиоэлектронной борьбы, про средства ПВО".

Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным Эрдоган проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого он заявил со словами "почему бы и нет", что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей - бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара планировала закупить сто единиц этих самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины.