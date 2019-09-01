В День города в Волгограде 25 тыс. человек приняли участие в акции "Служба по контракту"

ВОЛГОГРАД, 1 сентября. /ТАСС/. Масштабная акция по набору граждан на контрактную службу в Вооруженные Силы с военными песнями, выставкой техники и вооружения, интерактивными площадками, состоялась в воскресенье, в День города, в Волгограде. По данным пресс-службы Южного военного округа (ЮВО), в ней приняли участие 25 тыс. человек.

"Такие мероприятия удобнее проводить совместно с администрациями, нас администрация Волгоградской области поддержала, мы поздравляем жителей Волгограда с Днем города и уверен, что эта акция будет способствовать тому, что в войска Южного военного округа вольются достойные молодые люди, акцию уже посетили более 20 тыс. человек", - сказал журналистам начальник штаба Южного военного округа генерал-лейтенант Сергей Кузовлев.

В пресс-службе округа ТАСС уточнили, что всего "в центральном парке культуры и отдыха Волгограда более 25 тыс. человек стали участниками акции "Военная служба по контракту - твой выбор". "Мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту посетили около 2 тыс. человек, из них 87 молодых людей написали заявления на поступление на военную службу по контракту",- сказал офицер пресс-службы ЮВО.

Во второй половине дня, отметили в мэрии Волгограда, главные зрелищные события Дня города пройдут на центральных улицах, площадях и Центральной набережной. Это карнавальное шествие, концерты, выставки, интерактивные площадки, фестиваль национальных культур и даже банный фестиваль. Вечером на нижней террасе Центральной набережной состоится праздничный фейерверк.