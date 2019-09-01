Военные США и Чехии выполнят наблюдательный полет над Россией

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Американские и чешские военные в период со 2 по 6 сентября выполнят наблюдательный полет над территорией Союзного государства России и Белоруссии, а специалисты из РФ - над территорией Финляндии. Об этом в понедельник сообщает газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Финляндии", - отметил Рыжков. По его словам, полет будет выполняться в период со 2 по 6 сентября с аэродрома Вантаа. "В тот же период в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией группы государств-участников Белоруссии и России на румынском самолете наблюдения Ан-30 с аэродрома Кубинка", - говорится в публикации.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба для обеспечения возможности его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств.

Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.