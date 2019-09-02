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Опыт отражения атак беспилотников в Сирии обсудят на комитете по ПВО СНГ

Заседание пройдет в Астрахани 3 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заседание комитета по противовоздушной обороне (ПВО) стран СНГ пройдет во вторник в Астрахани. Одной из его главных тем станет вопрос отражения массированных атак беспилотных летательных аппаратов, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Одной из актуальных тем, которая будет обсуждаться на заседании, станет опыт отражения массированных налетов беспилотников в ходе действий войск РФ против террористов в Сирии", - отметили в ведомстве.

Комитет подведет итоги своей работы в первом полугодии 2019 года. Кроме того, участники обсудят совместную оперативную и боевую подготовку объединенной системы ПВО СНГ в 2020 году.

В 51-м заседании комитета примут участие делегации от военных ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители секретариата совета министров обороны государств СНГ, предприятий военно-промышленного комплекса стран Содружества, эксперты в области исследования проблем ПВО и подготовки военных кадров.

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