Шойгу сообщил, что вооруженные силы России до 2027 года получат 423 современных вертолета

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ в рамках государственной программы вооружения - 2027 получит 423 вертолета, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

"В соответствии с государственной программой вооружения, с 2018 по 2027 год предприятия должны изготовить для Министерства обороны 423 современных вертолета. В настоящее время войска получили 112 машин, 58 из них - досрочно", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Москве.

По словам министра, в число законтрактованных вертолетов вошли также 96 ударных вертолетных комплексов Ми-28НМ. Министр отметил, что при заключении контракта производитель существенно снизил стоимость вертолетов.

Шойгу также сообщил, что Минобороны получило 42 из 60 запланированных к поставке в 2019 году вертолетов. "На текущий год запланирована поставка 60 единиц техники, 42 вертолета уже переданы", - сказал министр на селекторном совещании в Москве.