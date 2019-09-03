Минобороны России обустраивает авиабазу Хмеймим и порт Тартус в Сирии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минобороны России ведет работу по обустройству пунктов базирования в Хмеймиме и Тартусе, сообщил во вторник глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"На базе Хмеймим ведется обустройство авиационной группировки вооруженных сил, в порту Тартус - объектов для обеспечения ремонта судов Военно-морского флота", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Москве.

"Сегодня на первый план выступили задачи защиты, сохранности и поддержания боеготовности вооружения и специальной техники российского военного контингента", - добавил министр.

По его словам, при обустройстве инфраструктуры учитываются возможные негативные факторы - "от климатических условий до внезапных атак террористов".