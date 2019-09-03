Министр обороны РФ сообщил, что ВМФ до 2027 года получит 176 вспомогательных судов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военно-морской флот России по госпрограмме вооружений, рассчитанной на 2018-2027 годы, получит 176 вспомогательных судов, сообщил во вторник в ходе селекторного совещания Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

"В настоящее время у вспомогательного флота 152 современных судна, исправность доведена до 85%. В соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы, будет поставлено еще 176 судов", - сказал он.

Министр отметил, что сегодня вспомогательный флот ВМФ РФ насчитывает более 450 судов, при этом некоторые из них неисправны и не имеют дальнейших перспектив использования.

Ранее Шойгу сообщал, что Военно-морской флот России до 2027 года получит более 180 кораблей и судов новых проектов в соответствии с государственной программой вооружения на 2018-2027 годы.