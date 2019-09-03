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Более 70 тыс. учащихся в военных учебных заведениях в России приступили к учебе

Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что военное образование в стране опять пользуется популярностью

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 70 тысяч слушателей, курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны России сели за парты в новом учебном году. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"Вчера для более 70 тыс. слушателей, курсантов и воспитанников учебных заведений Минобороны начался новый учебный год. Отмечу, что военное образование в стране опять стало востребованным", - сказал министр.

По его словам, об этом свидетельствуют высокие конкурсы при поступлении в военные учебные заведения: на многие военные специальности конкурсы составили 9-10 человек на место, среди девушек - 27.

"Продолжаем развивать довузовское образование. В этом году своих первых учеников встретили Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц Министерства обороны в Санкт-Петербурге. В следующем году откроем в Калининграде филиал Нахимовского военно-морского училища", - сообщил глава Минобороны.

"Важно, что, создавая новые и совершенствуя существующие образовательные учреждения, мы используем передовые технологии и лучшие решения", - подчеркнул он.

Глава военного ведомства отметил, учебные и лабораторные корпуса, а также спортивные комплексы оснащаются новейшим оборудованием, привлекаются лучшие специалисты. "Словом, формируем оптимальную интеллектуальную среду, которая способствует улучшению качества и доступности обучения, а значит, готовим для Вооруженных сил и нашей страны достойную смену", - заключил он.

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