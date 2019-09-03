Шойгу: президенты стран - участниц маневров "Центр-2019" могут приехать на учения

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Главы государств - участников стратегических командно-штабных учений "Центр-2019" смогут присутствовать при проведении маневров. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании.

"Предполагается присутствие глав государств и оборонных ведомств стран - участниц учения", - сказал министр.

Он отметил, что вместе с российскими военными поставленные задачи на учениях будут решать их коллеги из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

Сергей Шойгу также подчеркнул, что стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" не направлены против других стран, под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства.

"Подчеркну, что "Центр-2019" не направлен против других стран и под противоборствующей стороной подразумеваются условные государства, способствующие распространению терроризма", - сказал глава Минобороны.

Он также сообщил, что "до заинтересованных лиц и представителей военно-дипломатического корпуса доведены сроки, численность войск, вооружения и военной техники, а также замысел учений".

Выход в районы проведения учений

Соединения и подразделения Вооруженных сил РФ сейчас завершают выход в районы проведения стратегических командно-штабных учений "Центр-2019.

"В настоящее время войска завершают выход в районы проведения учений, в которых будет задействовано порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей", - сказал министр.

"Основные действия развернутся на восьми полигонах, а также в акватории Каспийского моря", - отметил Шойгу.

По его словам, основная цель учений - обучить войска ведению военных действий в современных условиях и повысить оперативную совместимость органов военного управления Вооруженных сил России и государств-союзников. "В рамках подготовки к этому масштабному мероприятию с июня отрабатываются вопросы локализации государством и вооруженными силами военных угроз, управления группировками войск в ходе борьбы с международным терроризмом и предотвращения возможной агрессии в Центрально-Азиатском регионе", - сообщил глава Минобороны, добавив, что при этом были проведены комплексные специальные учения по всем видам обеспечения.

Основные действия пройдут 16-21 сентября на восьми полигонах в России: Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, Чебаркульский полигон в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейский и Юргинский полигоны в Алтайском крае и Кемеровской области. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран. В учениях "Центр-2019" примут участие семь зарубежных стран: Китай, Пакистан, Киргизия, Индия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

Учения пройдут в два этапа. На первом этапе будут отработаны борьба с терроризмом, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия, а на втором военные перейдут в наступление, чтобы разгромить условного противника.

На маневры приглашены воинские контингенты стран Шанхайской организации сотрудничества. Эти учения станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году и впервые пройдут не только на территории России, но и на полигонах других стран Организации Договора о коллективной безопасности. В прошлом году на маневрах "Восток-2018" присутствовал Владимир Путин.