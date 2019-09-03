Ростех разработал новый глушитель для стрелкового оружия

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в Ростех) создал новый тип глушителя со сменным теплопоглощающим модулем. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Ростеха.

"Глушители с теплопоглощающими элементами более компактны, эффективнее справляются с торможением и охлаждением пороховых газов, уменьшением звука выстрела, а также исключают появление искр, пламени и дыма", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Ростехе, съемный модуль будет легко менять в полевой обстановке, а в случае необходимости глушитель можно будет использовать и без теплопоглощающего элемента.

Новый модульный глушитель имеет оптимальное сочетание размеров и массы: длина - 210 мм, диаметр - 38 мм, вес - 350 г. Он изготовлен полностью из российских комплектующих. Глушитель уже получил патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности. В разработке прибора для бесшумной стрельбы совместно с ЦНИИТОЧМАШ участвовали Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" и "Научный центр прикладной электродинамики".