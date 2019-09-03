Шойгу поручил расширить использование телемедицины в пунктах базирования в Сирии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поручил проработать вопросы расширения использования телемедицины для оказания помощи российским военнослужащим в Сирии, а также улучшения оказываемых там социально-бытовых услуг.

"У нас там (в Сирии) должна быть плотная, тесная связь, я имею в виду телемедицину, с Военно-медицинской академией в Санкт-Петербурге. Так же, как у нас это реализовано в арктической зоне. Это надо доводить до совершенства, чтобы была возможность пользоваться ей в любое время дня и ночи", - поручил Шойгу на селекторном совещании.

Он подчеркнул, что нужно определить круг специалистов, которые должны будут находиться на постоянной связи в случае необходимости.

В ходе совещания глава военного ведомства также коснулся вопросов обеспечения и ценообразования в магазинах "Военторга" и оказания услуг на территории российских пунктов базирования в Сирии. "Очень важно, чтобы у них и кафе свое было, и магазин свой, и чтобы они имели возможности приобрести все необходимое", - сказал министр.

Он подчеркнул, что речь идет и о сфере бытовых услуг, например, о парикмахерских. "Все там должно быть на самом высоком уровне, чтобы у людей не было необходимости выходить и искать это", - резюмировал глава Минобороны.