Источник: полеты Су-25 на Юге РФ приостановлены после крушения учебно-боевого штурмовика

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Военные временно приостановили полеты на Су-25 на Юге РФ после крушения учебно-боевого штурмовика в Ставропольском крае во вторник, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"Полеты Су-25 на Юге России временно приостановили до выяснения причин ЧП", - сказал собеседник.

Учебно-боевой штурмовик Су-25УБ во вторник потерпел крушение в Ставропольском крае, в Минобороны сообщали, что ведутся поиски двух летчиков. "Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет", - сообщили в военном ведомстве. Источник в силовых структурах региона сообщил ТАСС, что летчики катапультировались, на их поиски вылетел вертолет.

Самолет Су-25УБ - учебно-боевой штурмовик. Производился на авиазаводе в городе Улан-Удэ с 1986 года. В ВВС самолеты этого типа поступили в 1987 году. Всего было изготовлено около 300 таких машин. Состав вооружения аналогичен штурмовику Су-25. Навигационно-пилотажное, прицельное оборудование и система управления оружием Су-25УБ обеспечивают возможность его применения в учебных и боевых целях.