Российская рота почетного караула примет участие в параде к 40-летию армии Никарагуа

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рота почетного караула Вооруженных сил России примет участие в военном параде в Манагуа в честь 40-летия армии Никарагуа. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

"В Манагуа заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками по миротворческой деятельности генерал-лейтенант Алексей Ким провел переговоры с главнокомандующим армией Никарагуа генералом армии Хулио Сесаром Аливесом Кастильо, на которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества по линии сухопутных войск, перспективы обучения военнослужащих республики в вузах Минобороны России, а также возможное участие военнослужащих Никарагуа в соревнованиях Армейских международных игр и военно-техническом форуме "Армия", - сообщили в Минобороны.

По информации военного ведомства, "в ходе рабочего визита в Никарагуа военная делегация Министерства обороны РФ примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 40-й годовщине образования армии республики, при этом военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка пройдут торжественным маршем на военном параде, приуроченном к юбилею".