Первые эшелоны с военными из Китая прибыли в Оренбургскую область на учения "Центр-2019"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Первые эшелоны с военнослужащими и техникой Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыли в Оренбургскую область для участия в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Об этом сообщил журналистам в среду командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

"На сегодняшний день прибыли два эшелона с военнослужащими и военной техникой НОАК для участия в учениях "Центр-2019". Ранее на аэродроме Оренбург встретили передовую группу офицеров Вооруженных сил Китайской Народной Республики", - заявил он.

По данным Минобороны РФ, в учениях "Центр-2019" примут участие почти 130 тыс. человек, более 20 тыс. единиц военной техники и вооружения и около 600 летательных аппаратов. Маневры пройдут с 16 по 21 сентября. Основные действия развернутся на восьми полигонах Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областей, Дагестана, Алтайского края. Некоторые эпизоды учений будут проведены "по отдельным планам" на полигонах зарубежных стран, например, в акватории Каспийского моря, на территории стран Организации договора о коллективной безопасности.

Планируется, что в главных российских военных маневрах этого года примут участие воинские контингенты КНР, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.