МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил о начале новой стадии развития в отношениях России и Китая, в том числе в оборонной сфере, благодаря лидерам двух государств.

"Китай - ключевой стратегический партнер России на мировой арене. В этом году отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Благодаря усилиям лидеров России и Китая сегодня они вступают в новую стадию своего развития", - сказал Шойгу во вторник на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся.

Он подчеркнул, что выражением зрелости и основательности российско-китайского тандема являются тесные дружеские отношения глав государств. "В текущем году прошло уже пять встреч на высоком уровне. Уделяем особое внимание реализации достигнутых договоренностей о развитии партнерства в оборонной сфере. Положительная динамика военного и военно-технического сотрудничества отражает особый, доверительный характер двусторонних отношений", - отметил глава Минобороны.

По словам министра, регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки, осуществляются контакты между Генштабами, видами вооруженных сил и родами войск, органами военного управления, приграничными округами и военно-учебными заведениями. "Успешно взаимодействуем по военной линии в рамках ШОС и "СМОА плюс", - добавил Шойгу.