Россия и Китай подпишут пакет документов о военном и военно-техническом сотрудничестве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и заместитель председателя Центрального военного совета КНР генерал-полковник Чжан Юся подпишут пакет документов, определяющих направления совместной работы по военному и военно-техническому сотрудничеству, в ходе заседания российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству в Москве.

"Сегодня мы проведем 24-е заседание российско-китайской смешанной межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, на котором подпишем солидный пакет документов, определяющих ключевые направления совместной работы в военной и военно-технической сферах", - сказал глава Минобороны на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР.

"Убежден, что результаты заседания послужат дальнейшему развитию отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Китаем", - подчеркнул он.