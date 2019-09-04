Россия и Турция ведут консультации по поставкам истребителей Су-57 и Су-35

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Турция пока не обращалась к России с просьбой о закупке истребителей Су-57, но соответствующие консультации уже начались, сообщил в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"По Су-57 пока заявок нет, и в связи с этим говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно", - сказал он журналистам.

Вместе с тем Шугаев отметил, что "консультации начались и по Су-35, и как дальнейшая тема по Су-57".

Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным Эрдоган проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого он заявил со словами "почему бы и нет", что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35.

17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей - бомбардировщиков пятого поколения F-35. Анкара планировала закупить 100 самолетов и производила часть оборудования, авионики и элементов фюзеляжа для этой машины.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.