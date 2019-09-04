Войска ЗВО получили модернизированный зенитный ракетный дивизион системы С-300

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Войска противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) получили на вооружение после глубокой модернизации дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. Об этом сообщила в среду пресс-служба округа.

"Расчеты дивизиона ЗРС С-300ПМ-2 "Фаворит" прибыли в пункт постоянной дислокации в Воронежской области и приступили к приемке вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, "заводские усовершенствования коснулись мобильной системы пункта управления, а также боевых ракет".

Ожидается, что комплекс заступит на боевое дежурство в октябре 2019 года. Он будет защищать объекты государства от массированных ударов самолетов, крылатых и баллистических ракет и других средств воздушного нападения.

Обновленная ЗРС сможет поражать баллистические цели на дальности до 40 км и аэродинамические - до 200 км.

Зенитные ракетные системы С-300 "Фаворит" предназначены для обороны крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления от ударов средств воздушно-космического нападения противника.