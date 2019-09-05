Путин рассказал, что предлагал Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что предлагал своему американскому коллеге Дональду Трампу приобрести у России новейшие вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие, но США заявили, что сами планируют произвести аналоги. На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин рассказал, что во время последней встречи с американскими партнерами в Осаке "ставился вопрос о том, как, каким способом возможно зачесть российское современное оружие, в том числе гиперзвуковые ракетные комплексы, в общие договоренности, имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет".

"Я Дональду сказал: хочешь, мы тебе продадим, и таким образом сразу все уравновесим. Правда, они говорят, что они сами скоро произведут. Наверное, скоро произведут, но зачем тратить деньги, когда мы уже потратили, и с них можем что-то получить, причем не в ущерб нашей безопасности, а с целью создания ситуации равновесия", - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва готова говорить о том, "как и что можно зачесть, имея в виду количество носителей и количество боеголовок".

"Это специальный вопрос, но во всяком случае Россия готова к этому диалогу, к этой дискуссии. Но пока внятного ответа от американцев мы не получили", - резюмировал президент России.

Гонка вооружений

Президент добавил, что США пока молчат в ответ на предложения России по сдерживанию гонки вооружений. Как напомнил Путин, Вашингтон не ратифицировал договор о запрещении ядерных испытаний, а также говорит о планах по размещению оружия в космосе.

"Это все очень серьезные вызовы, с которыми может столкнуться человечество. Представьте, что над головой каждого из нас, а значит, и каждого из них, будет постоянно на геостационарной орбите висеть какой-то вид оружия, может быть и ядерного. Вот это действительно может глобально изменить ситуацию в мире в сфере безопасности. Но пока наши американские партнеры на все наши предложения в сфере разоружения, сдерживания гонки вооружений молчат, и ничего здесь нового нет", - сказал Путин.