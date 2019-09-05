Российско-сербские учения стартовали в Ленинградской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Совместные российско-сербские учения с боевыми стрельбами стартовали в Ленинградской области на полигоне Кирилловский. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы Западного военного округа.

"Подразделения совершили марш в назначенный район и отразили наступление превосходящих сил условного противника с применением средств противовоздушной обороны, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, танков Т-72Б3, самоходных артиллерийских установок "Мста-С", реактивных систем залпового огня "Град", - отмечается в сообщении.

Российские и сербские военные отрабатывают задачи взаимодействия при подчинении совместному штабу, ведения разведки, маневренной обороны, нанесения огневого поражения условному противнику.

Контроль за выполнением поставленных задач осуществляется с помощью авиационных беспилотников.

От Сербии в учениях задействован личный состав механизированного батальона, от России - подразделения Красносельской мотострелковой бригады, бригады армейской авиации, инженерно-саперного полка. Всего в маневрах принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано около 200 единиц военной и специальной техники.