Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват иностранных самолетов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские истребители 23 раза поднимались на этой неделе на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку у границ России вел 31 летательный аппарат. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Отмечается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 273 летные смены на 75 аэродромах.