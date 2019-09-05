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Российские истребители за неделю 23 раза поднимались на перехват иностранных самолетов

Нарушений воздушного пространства России допущено не было

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российские истребители 23 раза поднимались на этой неделе на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку у границ России вел 31 летательный аппарат. По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.

Отмечается, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 273 летные смены на 75 аэродромах.

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