"Технодинамика" разрабатывает парашюты, помогающие военным выжить при попадании в воду

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" (входит в Ростех) ведет опытно-конструкторские работы по созданию нового парашюта, который позволит военнослужащим избежать гибели при попадании в водоемы. Об этом рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе холдинга.

НИИ парашютостроения, отмечают в пресс-службе, предложил ряд решений, как быстрее освободиться от подвесной системы и купола парашюта при посадке на воду. "Одно из них - быстросъемные замки-отцепки на свободных концах парашютной системы, которые позволяют оперативно высвобождаться от парашютной системы, а также быстроразмыкаемые карабины", - приводит пресс-служба слова гендиректора "Технодинамики" Игоря Насенкова. Он добавил, что карабины в то же время получат дополнительные запирающие устройства, чтобы исключить их непроизвольное раскрытие при случайном поражении или касании других элементы парашюта.

Кроме того, прорабатывается вопрос включения в конструкцию подвесной системы парашюта автоматически надуваемого элемента плавучести, который бы срабатывал автоматически при попадании в воду. Чтобы облегчить поиск бойца рассматривается возможность использовать проблесковый маяк, так же срабатывающий автоматически.

Как уточнили в "Технодинамике", уже применяемый в войсках парашют Д-10 также будет модернизирован для обеспечения безопасности при приводнении.

Гибель на воде

В июне 2019 года в ходе учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым двое военнослужащих ВДВ попали в водоем и утонули. Согласно выводам комиссии, они не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта.