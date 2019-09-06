На новейшем гидрографическом судне "Александр Рогоцкий" в составе ТОФ подняли флаг

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Флаг поднят на современном специализированном гидрографическом судне "Александр Рогоцкий", теперь оно официально вошло в состав Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщила в пятницу пресс-служба ТОФ.

"На Камчатке, в соответствии с приказом главнокомандующего ВМФ, прошла торжественная церемония подъема флага на новейшем гидрографическом судне проекта 19910 "Александр Рогоцкий". Современное специализированное судно официально вошло в состав флота. Оно позволит существенно расширить возможности подразделения службы, дислоцированной на Камчатке", - говорится в сообщении.

Судно заложили в феврале 2016 года. После спуска на воду и достройки экипаж совместно с представителями завода испытал в море установленный на судне современный навигационно-гидрографический комплекс. По окончании цикла ходовых испытаний "Александр Рогоцкий" совершил переход на Камчатку.

Суда проекта 19910 предназначены для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах. Основные задачи - постановка и снятие навигационных морских буев и вех всех типов, обслуживание, осмотр, перезарядка и ремонт берегового и плавучего навигационного оборудования, а также перевозка различных грузов.

Водоизмещение судна - более 1,2 тыс. т, длина корпуса - 59 м, ширина - 11,4 м. Ледовый класс Arc4 позволяет двигаться в разреженных льдах толщиной до 80 см. Дальность плавания - около 3,5 тыс. миль, автономность - более 25 суток, экипаж - 22 человека.