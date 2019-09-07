Источник: на подлодке "Великий Новгород" обнаружили повреждение спецпокрытия

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) проекта 636.3 "Великий Новгород" должна будет пройти повторный ремонт из-за сорванного резинового спецпокрытия по правому борту. Об этом ТАСС сообщил в субботу источник в силовых структурах Крыма.

Как отметил собеседник агентства, "при постановке субмарины в июле в док на "Севморзаводе" было обнаружено, что по ее правому борту в носовой части сорвано резиновое покрытие, поглощающее шумы и обеспечивающее акустическую незаметность подлодки".

"Для замены покрытия понадобится повторный ремонт с постановкой в док", - добавил источник. Он не уточнил, от чего могли появиться такие повреждения, но добавил, что легкий негерметичный корпус подлодки, на который крепятся гидроакустические пластины, не пострадал.

Собеседник отметил, что "Великий Новгород" завершил плановый ремонт в конце августа и сейчас выведен с "Севморзавода", чтобы не срывать работы по другим однотипным подлодкам Черноморского флота - "Колпино" и "Ростов-на-Дону". Вернуться на завод для ремонта покрытия подлодка должна ориентировочно через два месяца, сообщил источник.

В течение полутора лет, до апреля 2019 года, "Великий Новгород" находился в составе российской Средиземноморской эскадры, в которую вошел после межфлотского перехода с Балтики. В составе соединения подлодка наносила удары крылатыми ракетами "Калибр-ПЛ" по объектам террористов в Сирии.