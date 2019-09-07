Новейший тральщик "Иван Антонов" прибыл на Черноморский флот

"Для корабля это первый заход в город Севастополь (основную базу Черноморского флота - прим. ТАСС). Корабль принят в состав флота в январе. До этого он находился в Санкт-Петербурге - проводил мероприятия боевой подготовки на Балтийском флоте, готовился к параду Военно-морского флота (имеется в виду Главный военно-морской парад - прим. ТАСС) и принял в нем участие", - уточнили ТАСС в пресс-службе Черноморского флота.

Командование флота и семьи членов экипажа приветствовали моряков в Севастополе. На торжественной церемонии играл военный оркестр.

Из Санкт-Петербурга также прибыл участвовавший в параде патрульный корабль "Василий Быков". Для обоих кораблей данный переход стал самым длительным с момента постройки и ввода в строй. Заместитель командующего флотом, вице-адмирал Сергей Липилин принял доклады от командиров "Василия Быкова" и "Ивана Антонова", сообщивших об успешном выполнении задач.

"Сегодня мы встречаем два экипажа кораблей, которые <...> осуществили межфлотский переход, выполнили задачи, прибыли в пункт постоянной дислокации и будут продолжать выполнение задач. За это время экипажи кораблей побывали в акватории нескольких морей и Атлантического океана, получили опыт, который пригодится им в дальнейшей службе", - сказал Липилин.

О корабле

"Иван Антонов" - первый серийный тральщик проекта 12700, построен на Средне-Невском судостроительном заводе. Корабли этого типа имеют корпус из монолитного стеклопластика, который отличается от стальных большей прочностью при меньшей массе, а также более продолжительным сроком службы.

Водоизмещение кораблей проекта 12700 составляет около 900 тонн, длина - более 60 метров, ширина - 10 метров, скорость хода - 16,5 узлов, экипаж - 44 человека. Для борьбы с минами корабль может применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.