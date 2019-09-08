Минобороны опубликовало новые рассекреченные документы о пакте Молотова - Риббентропа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ в понедельник опубликовало на своем сайте рассекреченные архивные документы, посвященные пакту о ненападении, заключенному СССР и нацистской Германией в 1939 году.

"На сайте Минобороны России к 80-летию со дня подписания пакта о ненападении между Германией и Советским Союзом открыт новый мультимедийный раздел с рассекреченными уникальными документами из фондов Центрального архива военного ведомства "Хрупкий мир на пороге войны". Публикуемые впервые материалы раскрывают неизвестные подробности мировой военной политики накануне войны", - отметили в российском военном ведомстве.

Представленные документы содержат информацию о подготовке к заключению договора, а также описывают ситуацию в Европе накануне войны и боевые действия на территории Польши в 1939 году.

Так, в шифротелеграммах начальника главного политуправления Красной Армии Льва Мехлиса говорится о "неподдельном энтузиазме", с которым украинское население встречает советские войска, разоружении местными жителями отдельных подразделений польской армии, их большой заинтересованности в жизни СССР", отмечает Минобороны.

В служебной записке наркому обороны СССР, написанной от руки начальником Генерального штаба Красной Армии Борисом Шапошниковым весной 1938 года, оценивается возможность военного союза Польши и Германии. "По оценке советских военных специалистов, наиболее вероятной угрозой для СССР в этот период является не только военный союз Германии и Италии, но и Польша, находящаяся "в орбите" фашистского блока. Из документа следует, что объединенные силы Германии и Польши в канун войны насчитывали более 160 пехотных дивизий, более 7 тыс. танков и 4,5 тыс. самолетов", - говорится в сообщении Минобороны.