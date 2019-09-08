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Наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией в рамках Договора по открытому небу

Этот полет будет выполняться на румынском самолета Ан-30

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Американские и украинские наблюдатели на этой неделе выполнят полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу, пишет в понедельник газета "Красная звезда".

По ее данным, миссия в период с 9 по 14 сентября выполнит наблюдательный полет на румынском самолета Ан-30 с подмосковного аэродрома Кубинка. На борту будут находиться российские специалисты, которые проконтролируют соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в ОБСЕ. Целью соглашения является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.

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