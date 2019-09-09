Минобороны России готово к полноформатному сотрудничеству с Францией

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Минобороны России готово сотрудничать с военным ведомством Франции настолько тесно, насколько готовы французские военные. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли.

"Мы 3 сентября провели с вами обстоятельный разговор, обсудили массу тем, которые касаются наших общих интересов, касаются вопросов безопасности в Европе. Обменялись мнениями по основным вопросам сегодняшней нашей встречи", - сказал Шойгу.

"Разделяю вашу нацеленность на достижение сегодня конкретных результатов для придания нового импульса нашим отношениям в стратегической области. Хотел бы отметить, что мы настроены идти в сотрудничестве настолько далеко, насколько готовы идти наши французские коллеги", - добавил министр обороны РФ.

Он напомнил, что возобновить контакты двух военных ведомств было решено президентами России и Франции на встрече в Брегансоне. "Казалось бы, после этого прошло не так много времени, но мы проделали уже достаточно хороший путь для того, чтобы сблизить наши взгляды", - отметил глава российского военного ведомства.

По его словам, недавние переговоры начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран также подтверждают этот обоюдный настрой.

Сотрудничество военных ведомств

Шойгу и Парли наметят направления работы для развития сотрудничества двух оборонных ведомств на встрече в Москве.

"Мы внимательно изучили высказанные вами 3 сентября оценки и предложения. Практически во всех вопросах наши позиции близки. Конечно, полного совпадения мнений быть не может. Однако, полагаю, основа для уважительного разговора и готовности к диалогу по урегулированию разногласий налицо", - сказал Шойгу.

"Считаю, что итогом встречи мог бы стать согласованный перечень задач для экспертов, который наполнит наше взаимодействие новым содержанием", - продолжил он.

В свою очередь Парли сообщила, что впервые приехала в Москву. "И я понимаю, какой это важный момент в отношениях между Францией и Россией. Потому что мы должны, как я считаю, продвигаться по пути диалога", - сказала она.

Парли также поблагодарила за внимательное изучение предложений, которые представила французская сторона. "И, как и вы, я надеюсь, что по итогам этой встречи мы сможем выработать определенные направления, над которыми сможем продолжить работу в ближайшие недели и месяцы", - подчеркнула министр обороны Франции.

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