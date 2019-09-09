ВМФ России в 2020 году получит сразу четыре атомные подлодки

СЕВЕРОДВИНСК /Архангельская область/, 9 сентября. / ТАСС/. Военно-морской флот России до конца года получит одну атомную подводную лодку, а в 2020 году - сразу четыре. Об этом в понедельник сообщил журналистам генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Мы сдадим в этом году одну атомную подлодку и четыре в следующем. Точно в соответствии с контрактом", - сказал он.

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко пояснил, что в 2020 году "Севмаш" должен передать флоту атомную подлодку спецназначения "Белгород", стратегическую подлодку проекта 955А "Князь Олег" и две многоцелевые атомные подлодки проекта 885М "Казань" и "Новосибирск".

В июне Будниченко сообщил, что до конца 2019 года флоту передадут головную подлодку проекта 955А "Князь Владимир".

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе РФ сообщил ТАСС, что в 2020 году ВМФ впервые с 1992 года получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре упомянутые Криворучко атомные и две дизель-электрические ("Волхов" проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 "Кронштадт").