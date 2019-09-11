Новый носитель "Калибров" малый ракетный корабль "Тайфун" заложили в Татарстане

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК /Татарстан/, 11 сентября. /ТАСС/. Церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 "Тайфун" состоялась в среду на Зеленодольском заводе им. А. М. Горького.

"Этот корабль - пятый в серии - строит для ВМФ корпорация "АК Барс". Корабль этого проекта безусловно является уникальным. Сегодня ВМФ России находится на стадии своего активного развития. Наряду с серийным строительством малых ракетных кораблей, патрульных, противоминных кораблей ведется строительство кораблей крупного водоизмещения. Строящиеся классы кораблей крупного и малого водоизмещения позволяют нам иметь самодостаточные надводные силы", - сказал на церемонии главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Пятый в серии кораблей проекта 22800 "Каракурт" получил название "Тайфун". Первоначально оно было присвоено первому серийному МРК этого проекта, заложенному в 2015 году на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". Однако позднее тот корабль переименовали в "Советск".

Малые ракетные корабли проекта 22800 разработаны в ЦМКБ "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). "Каракурты" имеют на вооружении ударный ракетный комплекс "Калибр-НК".

Зеленодольский завод (входит в судостроительную корпорацию "АК Барс") имеет контракт на строительство пяти "Каракуртов". Три из них строятся на мощностях завода "Залив" в Керчи. Строительство "Каракуртов" также ведется на "Пелле" и Амурском судостроительном заводе.