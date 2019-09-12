Пистолеты "Удав" успешно прошли опытную войсковую эксплуатацию

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ростех направил необходимые документы в Минобороны России для принятия пистолета "Удав" на вооружение. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте госкорпорации.

"В настоящий момент Министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, ранее пистолет "прошел опытную войсковую эксплуатацию".

Создание "Удава" в общей сложности составило пять лет. Как отметил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, пистолетный комплекс полностью готов к серийному производству.

"Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня "Удав" полностью готов к серийному производству", - приводятся слова Абрамова в пресс-релизе.

Пистолет в марте 2016 года прошел предварительные испытания, а в декабре 2018 года - государственные. Пистолет "Удав" создан в ЦНИИточмаш. Длина "Удава" - 206 мм, высота - 145 мм, ширина - 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г.

Вместимость магазина "Удава" находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов. Оружие использует мощные российские патроны калибра 9x21 мм. Это позволяет "Удаву" пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.