Минобороны раскрыло сценарий учений "Центр-2019"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Российская армия с коалицией дружественных стран на стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" нейтрализует условное государство, распространяющее терроризм и развязавшее войну. Об этом сообщил в четверг заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для военных атташе.

По легенде учений, отметил Фомин, нарастает влияние исламского экстремизма на страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, а затем в Центрально-Азиатском регионе. "На юго-западе Российской Федерации создано условное государство. Его руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций", - сообщил замминистра.

Он уточнил, что из-за вымышленной страны, по сценарию маневров, радикальный исламизм проникает на территории соседних государств. "Обладая развитыми вооруженными силами, условная страна предпринимает попытки давления, в том числе силового, на РФ и, в конечном итоге, эскалация напряженности перерастает в вооруженный конфликт", - отметил Фомин.

Ход учений

Темой учений Фомин назвал применение группировки войск коалиции государств для борьбы с международным терроризмом и обеспечении военной безопасности в Центральной Азии. К участию в маневрах приглашены воинские контингенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, а также Китая и Пакистана.

Учения пройдут в два этапа. На первом этапе длительностью трое суток будут отработаны управление войсками, отражение ударов с воздуха, разведка и оборонительные действия. На втором двухдневном этапе многонациональная группировка войск отработает нанесение "массированного огневого удара для разгрома противостоящего условного противника".

Места проведения

Основные действия "Центра-2019" пройдут 16-21 сентября на восьми полигонах в России (Тоцкий и Донгуз в Оренбургской области, Аданак в Дагестане и Ашулук под Астраханью, Чебаркульский полигон в Челябинской области и Сафакулево под Курганом, Алейский и Юргинский полигоны в Алтайском крае и Кемеровской области на Каспии), а также на зарубежных полигонах в Киргизии, Казахстане и на территории 201-й российской базы в Таджикистане.

Всего в стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019" будет задействовано порядка 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц техники и вооружения, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей.

Условный противник

Условное государство, которое станет главным противником коалиции стран на учениях "Центр-2019", не имеет отношения к какой-то конкретной стране, сообщил Фомин.

"Хотелось бы подчеркнуть, что учение "Центр-2019" носит сугубо оборонительный характер <...> Замыслом учения подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному государству", - сказал Фомин. По его словам, учения направлены "исключительно на обучение войск ведению военных действий в современных условиях".

Согласно сценарию, Вооруженные силы РФ вместе с войсками дружественных стран должны нейтрализовать условное государство, руководство которого поддерживает идеи терроризма, распространяет их на территории соседних стан и развязывает вооруженный конфликт.

Он также отметил, что основные этапы розыгрышей практических действий войск пройдут на территории Российской Федерации. Само условное государство, как мишень учений, будет находится на юго-западе страны.

Участники учений

Почти 13 тыс. военнослужащих будут задействованы на полигонах Аданак, Тоцкий и Донгуз в ходе розыгрышей основного эпизода стратегических командно-штабных учений "Центр-2019", сообщил Фомин.

"На полигонах Тоцкий и Аданак в европейской части Российской Федерации в зоне применения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, а также на полигоне Донгуз будут задействованы до 12950 человек, из них военнослужащих РФ - до 10700 человек, иностранных государств - до 2250 человек", - сказал Фомин.

По его словам, также в основном эпизоде учений примет участие до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, а также до 200 единиц артиллерийских систем и РСЗО.

Приглашенные

Российское военное ведомство пригласило военных атташе, аккредитованных в Москве, на полигон Донгуз в Оренбургской области, где пройдет основная фаза стратегических командно-штабных учений, сообщил Фомин.

На брифинге присутствовали более 100 представителей военно-дипломатического корпуса из 71 страны, в том числе из них 20 стран НАТО.

"Планируем организовать 20 сентября для представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в Российской Федерации посещение полигона Донгуз для наблюдения за практическими действиями войск во время проведения активной фазы учения", - сказал Фомин.

Он в очередной раз подчеркнул, что учения "Центр-2019" носят сугубо оборонительный характер и направлены исключительно на обучение войск.