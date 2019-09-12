"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной полк системы С-400

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны первый с начала года полк зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в четверг.

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"АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России первый в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в компании, передача прошла на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Представители Минобороны вывели технику на полигон и провели испытательные стрельбы - противовоздушный бой с применением ракет-мишеней. "Приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - говорится в релизе концерна.

В компании уточнили, что составные части системы были поставлены на стыковочную базу полигона Капустин Яр железнодорожным транспортом и размещены на технологических площадках. Перед приемо-сдаточными испытаниями были проведены входной контроль, стыковка и настройка составных частей системы С-400.

Ранее главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что в 2018 году на системы С-400 были перевооружены пять полков - четыре в ВКС и один на Северном флоте.

С-400 "Триумф" предназначена для защиты от ударов авиации и уничтожения стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет средней дальности.