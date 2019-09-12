Учения с участием 12 тыс. военных России и Белоруссии начинаются в Нижегородской области

ТАСС, 13 сентября. Совместные учения "Щит Союза - 2019" с участием 12 тыс. военнослужащих из России и Белоруссии начинаются на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Сегодня в Нижегородской области на полигоне Мулино стартует совместное оперативное учение "Щит Союза - 2019" с участием российских и белорусских военнослужащих", - говорится в сообщении пресс-службы.

Учения пройдут под руководством командующего войсками округа генерал-полковника Александра Журавлева и начальника Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майора Олега Белоконева. "В учении принимает участие порядка 12 тыс. военнослужащих, до 950 единиц боевой техники, оно завершится 19 сентября", - отметили в пресс-службе.

Учения будут проходить в два этапа, в ходе которых командиры спланируют применение войск, а затем участники учений проведут поиск и уничтожение незаконных вооруженных формирований условного противника, а также диверсионных подразделений. Также в ходе учений будет отработаны приемы ведения оборонительных действий.

Ранее Журавлев сообщал, что подготовка совместных учений велась в течение этого года, в частности, была проведена совместная командно-штабная тренировка в Санкт-Петербурге с привлечением оперативной группы белорусских военных, а также инструкторско-методические занятия в Петербурге и Минске.

До этого совместные учения военных России и Белоруссии проходили в сентябре 2017 года. Они назывались "Запад-2017". В маневрах были задействованы шесть полигонов Белоруссии (Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, Ружанский и Домановский), участок местности вблизи белорусского населенного пункта Дретунь, а также территории в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях России. В учениях приняли участие около 12,7 тыс. военных.