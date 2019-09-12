Российские истребители за неделю 17 раз поднимались на перехват у границ страны

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Российские истребители 17 раз за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения государственной границы страны. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 27 летательных аппаратов. По сведениям издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

Минобороны отмечает, что за неделю российские летчики в рамках боевой подготовки выполнили 259 летных смен на 77 аэродромах.