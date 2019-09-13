Моряки Северного флота впервые досмотрели предполагаемое судно-нарушитель в Арктике

МУРМАНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Члены экипажа большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" впервые в истории Северного флота провели досмотр судна, подозреваемого в нарушении российского законодательства. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы флота.

"В районе острова Большевик в акватории бухты Солнечной (море Лаптевых) досмотровая группа военнослужащих погрануправления и Северного флота высадилась на быстроходной лодке с БПК "Вице-адмирал Кулаков" на гражданское судно "С. Кузнецов", доставившее грузы на острова архипелага Северная Земля", - сообщили в пресс-службе.

В ходе досмотровых мероприятий были проверены служебные, грузовые и бытовые помещения теплохода, судовая документация и документы экипажа. Был выявлен ряд нарушений действующего законодательства, сведения о которых передали для рассмотрения в соответствующие учреждения. "Во взаимодействии с пограничниками североморцы получили первый опыт проведения процессуальных действий во время досмотровых операций в Арктике", - отметили на флоте.

Восьмой поход арктической группировки Северного флота начался 5 августа с выходом из Североморска. За время перехода отряд кораблей и судов прошёл более 2,5 тыс. морских миль.