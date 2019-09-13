Путин увеличил до 400 число стипендий за прорывные разработки вооружений

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин увеличил до 400 число стипендий за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке нового вооружения. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Такие стипендии ежегодно вручаются ученым, технологам и другим сотрудникам организаций - исполнителей гособоронзаказа. Их размер - по 500 тыс. рублей. С 2020 года будет выплачиваться по 400 стипендий в год, до этого их число составляло 360.

Также с 2020 года увеличится с 685 до 1100 количество стипендий для специалистов и молодых (до 35 лет включительно) работников организаций - исполнителей государственного оборонного заказа за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку новых образцов вооружения, военной и специальной техники. Размер этих стипендий - 350 тыс. рублей.