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Северный Кавказ

Завод стекловолокна в Дагестане будет производить материалы для ракеты "Булава"

Учредитель группы компаний "Каспий композит" Патахудин Магомедов отметил, что будущее предприятие возьмет на себя производство 40 тыс. погонных метров конструкционной стеклоткани

КАСПИЙСК /Республика Дагестан/, 13 сентября. /ТАСС/. Завод стекловолокна в Махачкале будет производить конструкционную стеклоткань для создания межконтинентальных баллистических ракет "Булава", сообщил в пятницу учредитель группы компаний "Каспий композит" Патахудин Магомедов на презентации проекта ООО "Каспийский завод стекловолокна" министру по делам Северного Кавказа Сергею Чеботареву.

"У нас есть заказ для "Булавы от "Авангарда" на 250 тыс. погонных метров конструкционной стеклоткани. Сегодня Россия выпускает 40 тыс. погонных метров, остальное выпускается в Белоруссии и в Китае. Мы берем это [производство необходимого объема конструкционной стеклоткани] на себя", - сказал Магомедов.

Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Р-30 "Булава" с середины 1990-х годов разрабатывалась Московским институтом теплотехники. Главные конструкторы - Юрий Соломонов и Александр Суходольский. Ракета предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 "Борей", каждая из которых имеет 16 пусковых установок.

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