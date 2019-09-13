Шойгу наградил посадившего горящий самолет летчика и спасшего командира в Сирии военного

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в пятницу наградил двух победителей фестиваля "Армия России - 2019" в номинации "Мужество и честь" за совершенные ими героические поступки.

Шойгу вручил призы командиру звена авиадивизии Балтийского флота майору Александру Морозову и командиру инженерно-саперного взвода батальона военной полиции Южного военного округа капитану Александру Феоктистову.

Морозов успешно посадил загоревшийся в воздухе самолет, применив систему пожаротушения. Его поступок помог избежать жертв среди жителей Калининграда, а также сохранить авиатехнику. Феоктистов принимал участие в обеспечении охраны батальона гуманитарного разминирования в Сирии. Он оказал содействие подорвавшемуся на мине командиру батальона и обеспечил безопасный выход остальных военнослужащих с заминированной территории.

"Мы выбираем лучших по 54 военным специальностям, многие из них прошли довольно серьезный боевой путь, чтобы подняться на эту сцену", - сказал министр во время церемонии награждения.

По словам Шойгу, в Вооруженных силах РФ много летчиков, у которых богатейший опыт - от 100 до 200 боевых вылетов. "Появилось огромное количество командиров, офицеров, которые верой и правдой служили и продолжают служить в самых тяжелых условиях. Мы это видим там, где усилиями наших военных установился мир и одержана победа над международным терроризмом", - отметил министр.

В этом году победителей награждали в девяти номинациях, в том числе "Армия культуры", "Морской волк", "Без нас никто", "Воздушный ас", "Центр управления", "На страже здоровья" и "Финансист", а также "Продовольственный запас", введенной впервые.